Rusia a încheiat un pact de apărare cu Coreea de Nord. Ce înseamnă? In principal noul tratat de aparare demonstreaza o apropiere din ce in ce mai mare intre cele doua state paria, tratat care in mod sigur, prin lipsa sa de transparența, a neliniștit restul lumii. Textul real al documentului nu a fost inca publicat, așa ca detaliile sunt incerte, dar se spune ca tratatul include o […] The post Rusia a incheiat un pact de aparare cu Coreea de Nord. Ce inseamna? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

