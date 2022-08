Stiri pe aceeasi tema

Fiica ideologului lui Putin, Daria Dughina, a avut joi ultima apariție la televiziunea rusa de stat, cu un discurs anti-Occident, potrivit TVR. Sambata seara, Daria Dughina a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat la periferia Moscovei.

Fortele ruse instaleaza un sistem de aparare antiaeriana la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuza reciproc Moscova si Kievul pot produce o catastrofa, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres.

Ministerul rus al Apararii anunta vineri ca un "document final" urmeaza sa fie gata "foarte curand", in vederea permiterii exportului cerealelor dn Ucraina, in urma unor negocieri, in aceasta saptamana, intre Moscova, Kiev, Ankara si ONU, relateaza AFP.

Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP) a reacționat dupa declarațiile facute de Dmitri Medvedev – vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, consiliu condus de Vladimir Putin -, in contextul in care Rusia este nemulțumita de apropierea din ce in ce mai mare dintre…

Agenția de rating de credit Moody's anunța ca Rusia a intrat in incapacitate de plata a datoriei sale, in ciuda faptului ca Moscova a respins aceasta afirmație.

Presedintele francez Emmanuel Macron nu indeparteaza posibilitatea de a efectua o vizita in Rusia, dupa ce efectuat o vizita in Ucraina impreuna cu omologul sau roman Klaus Iohanns si premierii german Olaf Scholz si italian Mario Draghi, dar subliniaza ca acest lucru "presupune conditii prealabile".

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov (foto), purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza Agenția TASS. Konașenkov este originar din Chișinau, transmite unimedia.info.

Kremlinul nu are incredere in asigurarile Kievului ca sistemele americane de rachete cu lansare multipla HIMARS, in cazul aprovizionarii lor, nu vor fi folosite pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, relateaza Interfax.