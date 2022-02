Rusia a început să evacueze personalul diplomatic din Ucraina Angajații misiunilor diplomatice ale Rusiei in Ucraina au inceput sa paraseasca țara, scrie agenția RIA Novosti, citand o sursa informata. „Potrivit declarațiilor mai multor cetațeni ucraineni, diplomați ruși și angajați consulari din Ucraina au inceput sa plece in Rusia. Acest lucru e scos in evidența și de dificultațile care apar cand vrei sa faci o programare la consulat sau la ambasada”, a declarat sursa citata de RIA. Potrivit acesteia, este un semn ca Rusia a luat o decizie similara cu cele anunțate oficial de mai multe țari occidentale. „Apropo, Serghei Lavrov a dat un indiciu privind posiblitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

