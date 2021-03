Twitter, Google, Facebook sunt acuzate in trei procese, fiecare fapta care li se imputa fiind pasibila de o amenda de pana la 4 milioane de ruble (aproximativ 54.000 de dolari). Procese au fost intentate si companiilor Tiktok si Telegram. CTP intervine: Ce sa spun. Se cearta acum premierul Cițu cu ministrul Voiculescu Cazurile au fost deschise dupa protestele care au avut loc in Rusia la nivel national, in urma arestarii, luna trecuta, a lui Alexei Navalnii, opozant al presedintelui Vladimir Putin. Cum vezi viitorul copilului tau? Aplica acum pentru o bursa de antreprenoriat prin VERTIK…