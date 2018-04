Stiri pe aceeasi tema

- SUA va depasi Rusia si va deveni cel mai mare producator de petrol in 2023, numarandu-se printre tarile care au ajutat cel mai mult cresterea stocului de petrol, scrie The Wall Street Journal. Productia de petrol crud va creste pana la o cifra record de 12.1 mil. barili pe zi pana in 2023,…

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut, intr-o scrisoare adresata ministrilor de externe din Rusia, Iran si Turcia, acordarea de sprijin pentru incetarea focului in regiunea Ghouta Or...

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP."In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte…

- Ministerul Apararii rus a cerut marti ajutorul Turciei pentru recuperarea fragmentelor avionului de lupta rusesc Su-25, doborat de rebeli la 3 februarie cu o racheta sol-aer deasupra provinciei Idlib, nord-vestul Siriei, unde se afla o 'zona de dezescaladare' controlata de Turcia, in conformitate…

- Pe ce loc se situeaza Romania in Indexul Statului de Drept 2018 Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara,…