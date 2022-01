Rusia a început manevre navale de amploare în Marea Neagră ​Rusia a început miercuri manevre navale de anvergura în Marea Neagra, la care participa peste 20 de nave, exercitii prevazute în planul de instruire a fortelor sale armate elaborat pentru anul în curs, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor EFE si TASS, citate de Agerpres.



O grupare navala, care cuprinde nave de lupta si nave de sprijin, a parasit bazele de la Sevastopol si Novorossiisk pentru a desfasura exercitiile în zonele desemnate.



&"Manevrele grupurilor operative combinate, grupurilor de asalt amfibiu si de atac naval din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

