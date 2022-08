Rusia a început lucrările la „Okulus”, un sistem de depistare automată a informațiilor interzise de pe internet Rusia elaboreaza un sistem de depistare automata a informațiilor interzise, „Okulus” urmand sa analizeze fotografiile, imaginile video, textele de pe site-uri, rețelele de socializare și servicii de mesagerie, relateaza presa de la Moscova, citata de Rador. Roskomnadzor, autoritatea rusa de supraveghere a mass-media și canalelor de comunicare a alocat deja pentru elaborarea sistemului suma de 57,7 milioane de ruble, potrivit Kommersant , cel mai mare cotidian financiar din Russia. De crearea „Okulus” se va ocupa o companie privata, proiectul avand termen de finalizare pana pe 12 decembrie 2022.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

