Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de 'identificare a navelor unui inamic conventional', informeaza postul Radio Svoboda, citand un comunicat al Flotei Rusiei din Marea…

- Rusia a testat cu succes noua racheta balistica intercontinentala RS-28 Sarmat, care poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. “Acest nou test efectuat…

- Echipaje de lupta dotate cu rachete Bal, din cadrul Flotei Ruse staționate in Marea Baltica, au desfașurat simulari de distrugere a unui detașament naval, in regiunea Kaliningrad, conform serviciului de presa al Armatei Ruse.

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Guvernul rus a ”transferat” Șantierul naval ”Ordjonikidze” din Sevastopol in proprietate federala, in baza decretului semnat de premierul rus, Dmitri Medvedev. Anterior, uzina a aparținut președintelui Ucrainei Petro Poroșenko. In martie 2014, Rusia a ”naționalizat” in Crimeea anexata aproximativ 480…

- Responsabilul ucrainean nu a precizat ce raza de actiune are noua racheta, prima astfel de arma produsa integral in Ucraina, dar a subliniat ca este conforma cu acordurile internationale."Au avut loc teste de zbor reusite ale noii arme, o racheta cu lansare de la sol. In cursul acestor…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Qatarul poarta negocieri 'intr-un stadiu avansat' pentru achizitionarea de sisteme de aparare antiaeriana S-400, a anuntat joi ambasadorul in Rusia al acestei mici tari din Golf, izolata de vecinii sai, informeaza AFP. 'Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un…