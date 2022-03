Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a recunoscut, luni, independența a doua „republici” din estul Ucrainei, pentru ca imediat Statele Unite ale Americii sa decida impunerea de sancțiuni financiare Rusiei și altor țari occidentale care ii vor urma exemplul. La o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina,…

- Statele Unite si Germania „actioneaza concertat” în fata „agresiunii” Rusiei în Europa, a spus Joe Biden luni, când l-a primit pentru prima data la Casa Alba pe cancelarul german Olaf Scholz, potrivit AFP.Germania este „unul dintre cei mai apropiați…

- Un avion american incarcat cu echipamente militare si munitii a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport din asistenta de securitate in valoare de circa 200 de milioane de dolari oferita Kievului de Washington in timp ce Ucraina se pregateste pentru o eventuala ofensiva a Rusiei,…

- NATO va trimite Rusiei propriile sale propuneri scrise privind problemele de securitate saptamana aceasta, a declarat marți secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. "Finalizam propunerile NATO. Vom trimite un document scris mai tarziu in aceasta saptamana", a spus el pentru postul CNN.Stoltenberg…

- Statele Unite au acuzat Rusia de recrutarea unor actuali si fosti oficiali guvernamentali ucraineni, inclusiv doi parlamentari ai unui partid pro-Rusia, al doilea ca marime din Ucraina, cu scopul de a prelua controlul asupra guvernului de la Kiev, informeaza CNN. „Rusia cerut serviciilor sale…

- Kremlinul a declarat marti ca nu vede niciun motiv sa fie optimist dupa o prima runda de discutii cu Statele Unite asupra crizei legate de Ucraina si cererilor Rusiei pentru garantii de securitate din partea Occidentului, relateaza Reuters. Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Regatul Unit ”îsi va folosi toate puterile diplomatice si economice” pentru a împiedica o agresiune rusa a Ucrainei, i-a dat asigurari vineri premierul Boris Johnson presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunta Downing Street, relateaza AFP.Boris Johnson a reiterat,…