Azi este marcata Ziua Pensiilor Militare!

Atributiile biroului, lichidarea pensiilor militarilor in retragere, sunt reliefate prin Ordinul nr. 288 Astazi, 20 octombrie, este marcata Ziua Pensiilor Militare In "Monitorul Oasteildquo; nr. 1 din 20 octombrie 1862, anul al 3 lea, Partea Oficiala, in cuprinsul Ordinului pe toata oastea nr 267, semnat de generalul… [citeste mai departe]