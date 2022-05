Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile ruse de aparare aeriana au doborat un avion de transport militar ucrainean care transporta arme din Occident in apropiere de Odesa, transmite agentia de presa rusa TASS, conform The Guardian . „In apropiere de Odesa, forțele ruse de aparare antiaeriana au doborat un avion de transport militar…

- Luați niște petrol rusesc, amestecați-l cu altul și gata. Potrivit lui Javier Bias, expertul Bloomberg in materii prime, mai multe companii europene, cu Shell in pole position, s-au dedat acestor trucuri, scrie presa italiana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Turcia a salutat, marti dupa-amiaza, progresele semnificative inregistrate in negocierile dintre Moscova si Kiev, iar un oficial rus a transmis ca Rusia nu se opune eventualei admiteri a Ucrainei in Uniunea Europeana.

- Urmatoarea runda de negocieri intre Rusia și Ucraina, cu privire la incetarea focului, va avea loc in Turcia in perioada 29-30 martie. Urmatoarea runda de negocieri dintre delegația Federației Ruse și Ucraina va avea loc in Turcia. Potrivit presei ucrainene, acestea vor avea loc in perioada 28-30 martie,…

- Rusia cauta sa inlocuiasca firmele de retail occidentale cu produse din China, India, Iran și Turcia pentru a acoperi penuria lasata in urma intreruperii operațiunilor acestora, a declarat vineri un organism reprezentativ din industrie, in contextul in care Moscova incearca sa gaseasca moduri de a combate…

- Majoritatea rușilor nu sunt de acord cu razboiul si sunt speriati nu numai de sanctiunile economice, ci și de faptul ca pot fi luați la armata, potrivit analiștilor. Multi merg in Serbia, companiile aeriene sarbe dublandu-și cursele in ultimele zile, in condițiile in care pretul unui bilet este de aproape…

- Invazia Ucrainei a determinat multe marci occidentale sa evite Rusia, dar unele au inca puncte de vanzare deschise in țara și spun ca nu sunt capabile sa le inchida, noteaza BBC. Marks and Spencer, Burger King și grupurile hoteliere Marriott și Accor sunt restricționate de acorduri complexe de franciza…

- Magnatul otelului Vladimir Potanin, actionarul majoritar al grupului Norilsk Nicke, ii averizeaza pe oficialii de la Kremlin ca intentia de a confisca activele companiilor care s-au retras din Rusia, ca represalii din partea tarilor occidentale dupa invadarea de catre Moscova a Ucrainei, va submina…