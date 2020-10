Stiri pe aceeasi tema

- Șefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soereide, a declarat marți ca Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic lansat impotriva parlamentului norvegian in august, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.”In baza informatiilor de care dispune in prezent guvernul, apreciem ca Rusia se afla in spatele…

- Norvegia este țara care va oferi gratuit cetatenilor sai vaccinul impotriva COVID-19, urmand sa-l includa in programul national de vaccinare, transmite Reuters, citand un comunicat al Guvernului de la Oslo. „Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un vaccin…

- Ministerul de Externe al Federatiei Ruse a transmis ca a remarcat numeroase declaratii ostile care vizeaza Rusia in ceea ce priveste starea de sanatate a opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, dupa ce Germania a anuntat ca acesta a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa noviciok, relateaza…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Un sondaj la care au participat peste 3.000 de medici din Rusia arata ca cei mai mulți dintre aceștia nu sunt confortabili cu ideea de a-și administra vaccinul anti-COVID, produs chiar de țara lor, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Motivul estereprezentat de datele insuficiente legate de acest vaccin…