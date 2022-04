Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Statele Unite ca obstructioneaza „dificilele” negocieri ruso-ucrainene. „Trimiterea unor forțe de menținere a pacii in Ucraina de catre statele membre NATO ar duce la o ciocnire directa intre forțele Alianței Nord-Atlantice și forțele armate…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va folosi arma nucleara doar daca „existența sa ar fi amenințata”, relateaza Reuters. Comentariul vine la aproape patru saptamani de razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a invadat aceasta țara și in mijlocul unor ingrijorari ale Occidentului…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pachetul de sanctiuni la adresa Rusiei va continua sa creasca. “In Spania am aplicat sanctiuni foarte dure in ceea ce priveste oligarhii rusi din tara noastra”, a precizat Sanchez. ”Presedintele Zelenski a fost destul de clar,…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…