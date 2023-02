Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa.

- Membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), șeful Biroului Comitetului pentru Afaceri Externe al CCPCC, Wang Yi, va efectua, in perioada 14-22 Februarie, un turneu de vizite in: Franța, Italia, Ungaria și Rusia, la invitația guvernelor din aceste țari. De…

- O judecatorie din Ucraina l-a condamnat pe un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei) la 12 ani de inchisoare pentru transmiterea de informații Rusiei despre dislocarea obiectivelor militare și a tehnicii Forțelor Armate din Donbas. Este prima sentința pronunțata in contextul unui…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu a reusit la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre desfasurata vineri la Lodz (Polonia) sa ajunga la o declaratie sau la un acord care sa reflecte condamnarea Rusiei pentru agresiunea contra Ucrainei, impas ce ridica semne…

- Recentele atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene au dus la intreruperi masive de curent, in special in capitala Kiev, unde temperaturile au scazut sub zero grade. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat „crime impotriva umanitații” pe masura ce se apropie iarna – consemneaza intr-o…

- Volodimir Zelenski a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa opreasca Rusia. Distrugerea rețelei energetice a Ucrainei este o crima impotriva umanitatii, a spus liderul de la Kiev. Consiliul de Securitate al ONU este insa lipsit de putere, atata vreme cat Rusia, membru permanent, are…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a promis un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) Republicii Moldova din partea Berlinului pentru a ajuta la consolidarea acestei tari impotriva numeroaselor efecte ale razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA și Agerpres…

- De la inceputul razboiului impotriva Ucrainei, Rusia a tras pana in prezent aproximativ 4.700 de rachete asupra unor tinte din tara vecina, potrivit presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de dpa. „Sute de orase ale noastre au fost practic arse, mii de oameni au fost ucisi, sute de mii au…