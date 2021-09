Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Rusia pentru dizolvarea, decisa in 2005, a asociatiei Partidul National Bolsevic (PNB) si refuzul autoritatilor de o inregistra ca partid politic, relateaza AFP. Asociatia fusese inregistrata in Rusia in 1993. Presedintele…

- Curtea Suprema a Spaniei a interzis o masura anunțata de guvernul local din regiunea Andaluzia, care a decis ca restaurantele, barurile și cluburile de noapte sa ceara clienților certificatul de sanatate pentru a le permite accesul. Judecatorii au decis ca masura incalca viața privata și este discriminatorie.…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, i-a indemnat pe cei din USR PLUS „sa-și revina, sa adopte o atitudine raționala, constructiva, echilibrata, sa vina cu un nume de ministru al Justiției și sa mergem inainte cu programul ”Anghel Saligny””. Programul este puternic contestat…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi dimineața decretul de revocare din funcția de ministru al Justiției a lui Stelian Ion, potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale . In același timp, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode este numit interimar la ministerul Justiției, un…

- Etapa a 6-a a Ligii 1 se disputa de vineri, 20 august, pana luni, 23 august. Azi, FCSB va primi replica echipei Sepsi. Programul etapei a 6-a a Ligii 1 Vineri, 20 august Ora 18.30 Chindia Targoviște – Academica Clinceni 2-2 Ora 21.30 Farul Constanța – Dinamo București 3-0 Sambata, 21 august Ora 18.30…

- Președintele Partidului Liberal, Ludovic Orban, susține ca persoanele care au decis implicarea resurselor guvernamentale in campania electorala pentru șefia PNL ar trebui sa-și dea demisia. Intrebat, marți, in județul Prahova, despre documentul aparut in spațiul public, din care reiese ca premierul…

- ”Cu referire la relațiile cu Federația Rusa, așa cum se arata in concluziile adoptate, șefii de stat și de guvern au reiterat angajamentul pentru o abordare unitara, strategica și pe termen lung pe baza celor cinci principii directoare in politica UE fața de Rusia. In acest sens, liderii au invitat…

- Judecatorul Frorentina Dragomir este al doilea magistrat din Completul de 5, care a dat condamnari in dosarul Ferma Baneasa și care se pensioneaza, dupa Ionuț Matei. La Inalta Curte de Casație și Justiție au loc trageri la sorți pentru desemnarea unui nou membru titular pentru Completul de 5.…