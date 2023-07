Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata, 8 iulie, ca face presiuni asupra Rusiei pentru a prelungi cu cel putin trei luni acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra si a anuntat o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in luna august, informeaza News. Erdogan a…

- Un restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a fost lovit marți de cel puțin doua rachete, a indicat guvernatorul regional, potrivit Agerpres care citeaza AFP. Trei persoane au murit, alte 22 sunt ranite, relateaza BBC. ”Doua rachete au fost trase asupra orasului Kramatorsk”, asupra…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un thinktank american, spune ca armata Ucrainei a lansat o contraofensiva pe teritoriul ocupat de ruși in patru zone de pe linia frontului. Bloggeri militari ruși și ministerul rus al apararii vorbesc despre avansurile Kievului iar trupele ucrainene se pare…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…

- Anuntul a fost facut joi, 18 mai, de seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti, informeaza Agerpres."Republica Moldova este atacata hibrid. La Chisinau inca nu cad rachete, asta datorita ucrainenilor, dar Republica…

- Atacul a avut loc la rafinaria de petrol Ilski din orasul cu acelasi nume si a provocat un incendiu la rezervorul ei, precizeaza agentia rusa.Un incident similar a avut loc cu o zi inainte in satul rusesc Volna, in apropiere de Crimeea.Un deport de combustibil a luat foc in Volna si a afectat o suprafata…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit bucatarul lui Putin, anunta ca oamenii sai, care lupta la Bahmut, in estul Ucrainei, nu au munitie si avertizeaza ca o contraofensiva ucraineana ar putea reprezenta "o tragedie" pentru Rusia. "Noi (Wagner) avem doar 10-15- din munitia…

