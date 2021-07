Rusia a fost atacată! Ministerul lor al Apărării a intrat în alertă! A fost razbunarea americanilor sau e doar o coincidenta? Dupa ce mai multe companii de peste Ocean ar fi fost atacate de hackeri rusi, acum a venit randul autoritatilor de la Moscova sa se planga de un astfel de incident. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca este victima unui atac informatic de tip DDoS, […] The post Rusia a fost atacata! Ministerul lor al Apararii a intrat in alerta! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Stiri pe aceeasi tema

