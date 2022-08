Rusia a expus arme de fabricație străină capturate în Ucraina Ministerul Apararii din Rusia a expus miercuri (17 august) o parte din echipamentele militare, dar și din arme ce sunt ale armatei ucrainene furnizate de straini despre care susține ca forțele ruse le-au capturat sau recuperat in timpul conflictului din Ucraina, potrivit Reuters. Echipamentul, inclusiv transportoare blindate de personal, a fost expus in cadrul expoziției internaționale de tehnica militara „Armata-2022” la Centrul de expoziții Patriot din regiunea Moscova. Rusia a expus mai multe arme capturate din Ucraina, ce sunt de proveniența straina, din razboiul purtat cu aceasta Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Henry Kissinger a declarat intr-un interviu acordat Wall Street Journal ca, dupa modul in care Rusia s-a comportat in Ucraina, „acum consider ca Ucraina trebuie sa fie tratata, in urma acestei situații, ca un membru al NATO”. Fostul secretar de stat al SUA, Henry Kissinger, in varsta de 99 de ani,…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia faza, iar aceasta ar putea fi decisiva. Prima etapa a fost blitzkrieg-ul eșuat al Rusiei, menit sa distruga statul ucrainean. Faza a doua, care continua intr-un mod dezordonat, a fost forța Moscovei de a ocupa toata zona Donbas de-a lungul graniței dintre Ucraina…

- Autoritațile ucrainene declara ca o racheta ruseasca a lovit o cladire rezidențiala din orașul Mykolaiv, din Ucraina. Imaginile difuzate de Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei miercuri (29 iunie) au aratat angajații serviciilor de urgența cautand printre daramaturile unei cladiri rezidențiale din…

- Ministerul Educației a realizat un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectul „masa calda” destinat elevilor va fi extins de la 150, la 300 de școli. Conform unui comunicat de presa, bugetul pentru finanțarea Programului-pilot in perioada desfasurarii activitatilor didactice in anul scolar…

- Președintele francez Emmanuel Macron, a declarat in timpul unei vizite la Kiev impreuna cu alți trei lideri europeni, ca Ucraina poate conta pe sprijinul aliaților europeni: „Puteți conta pe fraternitatea Europei pentru a va asigura ca Ucraina ramane libera”. Liderii Germaniei, Franței și Italiei, toți…

- Uniunea Europeana și-a dat vineri binecuvantarea pentru ca Ucraina și vecina sa, Republica Moldova, sa devina candidate la aderare, in cea mai dramatica schimbare geopolitica rezultata in urma invaziei Rusiei. Ucraina a depus cererea de aderare la UE la doar patru zile dupa ce trupele rusești au patruns…

- Presedintele rus Vladimir Putin a construit dupa ce a ajuns la putere, in 2000, un sistem bazat pe impunitate si frica, denunta primul sau sef de Guvern, Mihail Kasianov (2000-2004), care subliniaza ca nu si-ar fi imaginat niciodata ca fostul sau sef ar fi invadat Ucraina. "Putin pe care-l cunosc eu…

- Statul roman se va retrage din doua banci internaționale coordonate de Rusia. Decizia este luata in contextul sancțiunilor internaționale impotriva Rusiei, impuse ca urmare a atacului Rusiei asupra Ucrainei. Romania urmeaza sa se retraga din Banca Internationala de Colaborare Economica și din Banca…