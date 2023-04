Rusia a expulzat ”peste 20” de diplomaţi germani Ministerul de Externe rus a anuntat sambata expulzarea a ”peste 20” de diplomati germani, ca raspuns la o masura similara luata de Berlin, dar pe care Germania nu a confirmat-o, transmit AFP si Reuters. ”Peste 20 de diplomati germani sunt expulzati din Rusia”, a indicat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, pentru postul de televiziune Zvezda. Anterior in cursul zilei de sambata, Ministerul de Externe rus difuzase un comunicat in care anunta ”represalii” in urma ”noii expulzari masive” de diplomati rusi din Germania. ”Condamnam ferm aceste actiuni ale Berlinului, care continua… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

