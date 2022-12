Rusia a expulzat o femeie cu cetăţenie americană Sarah Krivanek, o cetațeana americana a carei expulzare a fost ordonata de o instanța din Rusia din cauza unei dispute domestice, a parasit Rusia, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Rusia a expulzat o femeie cu cetatenie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEcu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, sustine ca Rusia este responsabila de explozia de pe teritoriul Ambasadei Ucrainei la Madrid și de scrisorile-capcana descoperite in mai multe locuri din Spania, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul rus al Justiției a adaugat, vineri, Meta Platforms - proprietara Facebook - in registrul sau de organizații extremiste, a informat ziarul Kommersant, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In reuniunea extraordinara a Consiliului Energiei al Uniunii Europene s-a convenit, joi, asupra achizițiilor de gaze in comun de pe pietele mondiale, excluzand combustibilul provenit din Federația Rusa, potrivit unui comunicat remis in urma reuniunii consiliului, transmite Rador. Fii la curent…

- Un batalion de rusi mobilizati recent din regiunea Voronej a fost distrus in urma atacurilor lansate de armata ucraineana in apropierea satului Makiivka, din regiunea estica Lugansk - potrivit unei investigatii facute de "Verstka", publicatie independenta din Rusia, scrie RBC, potrivit Rador.…

- Republica Belarus și Rusia nu vor tolera umilirea din partea țarilor occidentale, a declarat, luni, președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, in timpul intalnirii de la Soci cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza TASS preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Circumstantele in care NATO ar putea utiliza arme nucleare sunt "extrem de indepartate", a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a avertizat ca "vor fi consecinte dure" daca Rusia recurge la utilizarea unor astfel de arme, relateaza Rador. Fii la curent…

- Ucraina este susținuta in razboiul declansat de Rusia nu doar la nivel de state care fac parte din lumea civilizata, ci și de catre persoane private - reprezentanți ai spatiului public și oameni care au averi de miliarde de dolari - scrie portalul de stiri si analize Slovo i Dilo preluat de Rador.…

- Rusia a raspuns joi criticilor secretarului general al ONU, Antonio Guterres, cu privire la anexarea la Rusia a patru regiuni ucrainene ocupate - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…