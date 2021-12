Rusia a expulzat doi diplomați germani / Germania acuză că decizia Moscovei este nejustificată Diplomația rusa a anunțat luni expulzarea a doi diplomați germani ca raspuns la o masura similara luata saptamâna trecuta de Berlin, care acuza Moscova ca a ordonat asasinarea unui oponent cecen în Germania în 2019.

&"Partea rusa respinge categoric acuzațiile nefondate și deconectate de implicare a structurilor de stat ruse în aceasta crima&", a spus Ministerul rus de Externe, într-un comunicat care anunța expulzarea celor doi diplomați germani.

Expulzarea de catre Rusia a doi diplomați germani este complet nefondata și pune o presiune noua asupra relațiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

