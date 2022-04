Rusia a expulzat 18 diplomați UE de la Moscova Rusia a expulzat, vineri, 18 diplomați ai Uniunii Europene, ca represalii la decizia Bruxelles-ului de a declara 19 ruși personae non gratae pe 5 aprilie. UE a calificat decizia Rusiei drept „un pur pas de represalii”, care „va adanci și mai mult izolarea sa internaționala”. La 5 aprilie, UE a declarat ca cei 19 diplomați […] The post Rusia a expulzat 18 diplomați UE de la Moscova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

