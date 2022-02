Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters, citat de Agerpres. "In 2021, 59,2 miliarde…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei. „Este clar ca (n.red. Rusia)…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Oficiali SUA le-au transmis membrilor Congresului ca au facut o ințelegere cu Germania sa inchida gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat marți un consilier congresional pentru Reuters.

- Germania a declarat duminica ca lucreaza indeaproape cu Statele Unite pentru implementarea unui acord privind conducta Nord Stream 2, care trece pe sub Marea Baltica si transporta gaze din Rusia in Germania, transmite Reuters. Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.…

- Un semn al acestor ingrijorari este cresterea, luni, a contractelor futures TTF pentru gaze cu livrare in decembrie cu pana la 10%, inainte de a reveni la un nivel mai scazut. Rusia furnizeaza o treime din necesarul european de gaze, iar intentiile sale referitoare la livrari sunt esentiale intr-un…