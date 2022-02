Rusia a exportat o cantitate record de gaze prin conducta Nord Stream în 2021 Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters. "In 2021, 59,2 miliarde metri cubi de gaze naturale au fost transportate prin conducta Nord Stream catre consumatorii din Europa. In consecinta, conducta a fost incarcata la nivelul din 2020, cand a fost atins cel mai ridicat nivel de la debutul operatiunilor", a precizat Nord Stream AG. Operatorul a adaugat ca de la punerea in functiune a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters, citat de Agerpres. "In 2021, 59,2 miliarde…

- Uniunea Europeana cauta furnizori de gaze naturale pentru Europa, dupa escaladarea tensiunilor dintre Occident si Moscova. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, luni, ca UE discuta cu SUA si alti furnizori cu privire la majorarea livrarilor de gaze naturale catre batranul…

- Gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, construit de Gazprom pentru a ocoli Ucraina, este suspendat si Uniunea Europeana ii studiaza compatibilitatea cu politica sa energetica, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, citat de Reuters.…

- Gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, construit de Gazprom pentru a ocoli Ucraina, este suspendat si Uniunea Europeana îi studiaza compatibilitatea cu politica sa energetica, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, citat de…

- Conducta a fost finalizata in septembrie, dar asteapta aprobarea autoritatilor de reglementare din Germania si din Uniunea Europeana, iar unii politicieni – din Germania si din strainatate – au spus ca ar trebui blocata din cauza mai multor dezacorduri de politica cu Rusia. ”Nord Stream 2 este, ca sa…

- Conducta Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a fost umpluta miercuri, 29 decembrie cu gaze si poate sa înceapa livrarea, a anuntat compania care administreaza gazoductul, Nord Stream 2 AG, din Elvetia. Noua conducta, proiect al companiei ruse Gazprom, poate…

- Livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania prin gazoductul Yamal-Europa au scazut semnificativ sambata, arata datele de pe site-ul operatorului de retea Gascade, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fluxurile de intrare catre Germania la Mallnow au scazut la 1.217.444 kilowati-ora…

- Germania a declarat duminica ca lucreaza indeaproape cu Statele Unite pentru implementarea unui acord privind conducta Nord Stream 2, care trece pe sub Marea Baltica si transporta gaze din Rusia in Germania, transmite Reuters. Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa…