- Rusia anunta duminica faptul ca a recuperat fragmente de drona folosite in atacul Flotei ruse la Marea Neagra, la Sevastopol, in Crimeea, sambata, si acuza ca acestea au folosit coridorul securizat destinat transportului cerealelor, relateaza AFP. ”Dronele maritime se deplasau in zone de securitate…

- Forțele ruse au „probleme de moral și disciplina”, pe langa oboseala și pierderile mari acumulate in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, spune Ministerul britanic al Apararii, conform The Guardian.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca trei avioane de vanatoare MiG-31 de mare altitudine echipate cu rachete hipersonice Kinjal (Pumnalul) au fost relocate in regiunea Kaliningrad. Pe de alta parte, Finlanda suspecteaza ca doua avioane MiG-31 au incalcat spatiul sau aerian.

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA, potrivit…

