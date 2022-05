Rusia a efectuat în avans două plăţi ale datoriilor internaţionale, pentru a evita un default al acestora Cu o saptamana inainte ca platile dobanzilor sa fie scadente si cu doar cinci zile inainte de expirarea unei derogari esentiale din partea SUA care permite astfel de transferuri, Ministerul de Finante al Rusiei a declarat ca a transferat 71,25 milioane de dolari pentru o emisiune de obligatiuni denominate in dolari si 26,5 milioane de euro (28 milioane de dolari) pentru obligatiuni denominate in euro. Rusia se confrunta cu perspectiva unui default suveran de cand capitalele occidentale au impus sanctiuni ample in urma invaziei sale asupra Ucrainei, pe 24 februarie. Tara a fost aproape izolata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

