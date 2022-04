Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va plati in luna aprilie un pret de 1.193 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale livrate de Rusia, a anuntat astazi presedintele Consiliului de Administratie a companiei Moldovagaz, Vadim Ceban.

- De la 1 mai, Republica Moldova va plati in euro și in ruble livrarile de gaze efectuate de Gazprom, a declarat Vadim Cheban, președintele Consiliului de administrație al SA Moldovagaz, intr-un interviu acordat pentru Newsmaker.md. El a explicat ca Moldovagaz a platit si in trecut Gazprom in diferse…

- Vicepremierul Andrei Spînu recunoaște ca, începând cu data de 1 mai, compania rusa, Gazprom ar putea sa nu mai livreze gaze naturale Republicii Moldova. S-ar putea întâmpla întrucât Republica Moldova nu reușește sa realizeze un audit al datoriilor Moldovagaz…

- Moldovagaz va solicita Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) revizuirea tarifului la gaz. Despre aceasta a anuntat Vadim Ceban, presedintele Consiliului de Administratie al Moldovagaz. Potrivit lui Vadim Ceban, tariful actual nu acopera cheltuielile companiei,…

- Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, confirma ca intreprinderea Moldovagaz nu a trimis pana in prezent nicio solicitare catre Gazprom prin care sa ceara acordul de a fi publicat contractul privind livrarea gazelor naturale, semnat de catre Republica Moldova și Rusia.…