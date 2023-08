Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a fost atacata cu drone de lupta, a anunțat primarul Moscovei Sergey Semyonovich Sobyanin. Conform acestuia, in cursul nopții apararea aeriana rusa a doborat doua drone de lupta. In prezent, nu exista informații despre posibile victime.

- Fortele antiaeriene ruse au doborat 25 de drone ucrainene care incercau sa atace tinte din peninsula Crimeea, anexata de Moscova in 2014, a transmis duminica Ministerul rus al Apararii, potrivit EFE.

- Moscova planuieste sa induca o atitudine pro-razboi in societatea rusa introducand in scoli lectii privind arme si drone pentru elevi de la 15 ani in sus, anunta expertii britanici in intelligence, relateaza dpa, conform Agerpres.Raportul de luni al Ministerului britanic al apararii citeaza un politician…

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Sistemele rusești de aparare antiaeriana au respins sambata un atac cu drone care viza o rafinarie de petrol din regiunea Briansk, la granita cu Ucraina, susține un oficial al regimului de la Moscova.