Stiri pe aceeasi tema

- ”Au avut loc trei atacuri ale unor instalatii electrice” in estul Kievului, anunta intr-un mesaj postat pe o retea de socializare un consilier apropiat al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Timosenko. Primarul Kievului, Vitali Kliciko a anuntat ca explozii au fost semnalate in cartierul Desnianskii,…

- Bombardamente ale unor instalatii electrice, in mai multe orase mari, inclusiv Kiev, au avut loc marti, la o zi dupa atacuri sangeroase rusesti cu drone kamikaze in capitala ucraineana, anunta presedintia ucraineana, relateaza AFP "Au avut loc trei atacuri ale unor instalatii electrice" in estul Kievului,…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a recunoscut Rusia ca fiind stat terorist. Rezoluția adoptata joi cu majoritate de voturi poarta titlul: “Escaladarea continua in agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei”.Rezoluția mai cere statelor sa furnizeze Ucrainei sisteme de aparare antiaeriana…

- ”Referendumurile false organizate de Rusia nu au legitimitate si reprezinta o incalcare flagranta a dreptului international. Aceste teritorii fac parte Ucraina”, a scris seful NATO pe contul sau de Twitter.Stoltenberg a precizat ca a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, caruia i-a…

- Mai multe zone din Ucraina au fost atacate joi de catre trupele ruse. La Zaporojie, noua rachete au cazut deasupra orașului. Bombardamente au avut loc și in Donețk, dar și in regiunea Harkov, in orașul Kupyansk, recent eliberat de sub ocupație rusa. Intre timp, Volodimir Zelenski le-a cerut cetațenilor…

- „Azi, forțele rusești și-au trimis numarul maxim de arme asupra unor structuri hidrotehnice”, a scris Kirilo Timosenko, seful adjunct al administratiei prezidentiale de la Kiev.„Scopul este evident - o incercare de a crea o situație de urgența. Nu e important pentru ei daca oamenii vor ramane fara apa…

- Oleksii Kovalev, un deputat ucrainean care trecuse in regiunea ocupata Herson pentru a lucra pentru administratia rusa, a fost asasinat, susțin anchetatorii rusi, potrivit agenției germane DPA, preluata de Agerpres . Ancheta preliminara arata ca Oleksii Kovalev, in varsta de 33 de ani, a fost impuscat…

- In cursul nopții de miercuri spre joi, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj poporului ucrainean, cat și Occidentului, in care critica in termeni duri cele mai recente bombardamente ale trupelor rusești, la 20 de kilometri distanța de Centrala Zaporojie, in orașele Nikopol și Marhaneț, acolo unde 13…