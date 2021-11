Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri ca a obtinut noi progrese in cercetarile sale impotriva maladiei COVID-19 si ca isi va extinde gama de vaccinuri Sputnik, care urmeaza sa includa atat o versiune pentru adolescenti, cat si un spray nazal, pe care presedintele Vladimir Putin l-a utilizat la o zi dupa ce a fost…

- Președintele rus a anunțat acest lucru in cadrul unei intalniri cu directorul adjunct pentru cercetare al Centrul Gamaleya, Denis Logunov.Vladimir Putin a fost vaccinat cu primele doua doze cu Sputnik V, in martie și aprilie, iar de data aceasta a primit o doza de Sputnik Light, un vaccin cu o singura…

- In incercarea de a reduce din amploarea actualului val pandemic, capitala rusa, Moscova, inchide temporar, de joi, toate serviciile neesențiale.La ordinul presedintelui Vladimir Putin, toti cetatenii vor avea concediu platit saptamana viitoare. Liderul de la Kremlin a cerut ca varstnicii și nevaccinații…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri gigantului rus Gazprom sa mareasca livrarile de gaz catre Uniunea Europeana odata ce rezervoarele rusești vor fi umplute, potrivit AFP.Europa, unde o treime din gaze provin din Rusia, se confrunta cu creșterea prețurilor la gaze, pe fondul unei…

- Rusia a inregistrat miercuri un nou record al deceselor asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilant oficial publicat cu putin timp inaintea unei reuniuni prezidate de Vladimir Putin, care ar putea sa impuna anumite restrictii pentru controlarea epidemiei de coronavirus, informeaza…

- Rusia va testa un vaccin anti-COVID-19 sub forma de spray nazal. Este vorba despre serul Sputnik V, iar voluntari vor fi doar adulti. Potrivit presei ruse, spray-ul va fi aplicat in doua doze intr-o clinica din Sankt Petersburg.

- O forma de spray nazal a vaccinului Sputnik V impotriva COVID-19 va fi testata in randul voluntarilor adulti, potrivit unui document de stat publicat marti, in timp ce in Rusia se fac eforturi de limitare a numarului tot mai mare de infectii si decese, transmite Rador.

- Rusia a inregistrat, joi, un nou record de decese zilnic din cauza Covid-19 de la inceputul pandemiei, vaccinarea fiind lenta si masurile de izolare absente in ciuda variantei Delta, transmite AFP. Conform datelor oficiale, 820 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Ultimul…