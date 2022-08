Rusia nici macar nu figurase pe lista lunara publicata de firma globala de mesagerie financiara SWIFT inainte de invazia sa in Ucraina, declantata in februarie, dar ultimele cifre publicate joi arata ca este depasita doar Hong Kong si Marea Britanie. Firmele si bancile rusesti au fost implicate in iulie in aproape 4% din platile internationale in yuani, in functie de valoare, potrivit SWIFT. Ponderea sa a crescut de la 1,42% in luna precedenta si de la zero in februarie, cand actiunea Kremlinului in Ucraina, pe care Moscova o numeste ”operatiune militara speciala”, a dus la impunerea de sanctiuni…