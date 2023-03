Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenintat cu un atac cu rachete asupra Curtii Penale Internationale din Olanda, dupa ce aceasta a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin.

- Comitetul de ancheta din Rusia a deschis un dosar penal impotriva procurorului si judecatorilor Curtii Penale Internationale (CPI), instanta care vineri a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin pentru presupuse crime de razboi.

- China a cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite "dubla masura", dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit AFP si Reuters.

- Diplomatia rusa a denuntat vineri deciziile "lipsite de sens" si "insignifiante" ale Curtii Penale Internationale (CPI) dupa anuntul privind emiterea unui mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru crima de razboi, relateaza France Presse. "Rusia nu este parte a Statutului…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP. „Astazi,…