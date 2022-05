Rusia a deschis peste 1.000 de dosare penale pentru 'crimele ucrainene' Serviciul de presa al Comitetului rus de Investigatii asupra 'crimelor de razboi din Ucraina' a transmis vineri ca a deschis peste 1.000 de dosare penale pentru presupuse fapte de tortura asupra prizonierilor ruși capturați de armata ucraineana, relateaza agenția de presa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU care sa se pronunte asupra ”provocarilor pline de ura” comise, potrivit Moscovei, de Ucraina la Bucea, unde trupe ruse sunt acuzate de atrocitati impotriva civililor, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Apararii de la Moscova a avertizat din nou, luni seara, ca in Marea Neagra plutesc in deriva mine ucrainene, transmite dpa, relateaza Agerpres. Rusia si Ucraina se acuza reciproc de minarea Marii Negre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a deschis marti o ancheta penala in cazul unui celebru jurnalist pentru publicarea de "informatii false" privind actiunile armatei ruse in Ucraina, o acuzatie recent introdusa pasibila de 15 ani de inchisoare, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP, informeaza Agerpres.…

- Serviciul de informatii ucrainean acuza sambata Rusia ca a tras asupra un convoi in care erau evacuati femei si copii din satul Peremoha, in regiunea Kiev, omorand sapte persoane, printre care si un copil, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La așa decizie, situația pare scapata de sub control la Kiev, afirma analistul politic Cozmin Gușa, dupa ce unul dintre participanții la primele negocieri dintre Ucraina și Rusia, Denis Kireev, a fost executat de catre serviciul secret SBU, fiind acuzat de tradare. Fii la curent cu cele mai…

- Unul dintre participanții la primele negocieri dintre Ucraina și Rusia, Denis Kireev, a fost executat de catre serviciul secret SBU fiind acuzat de tradare. Știrea a fost confirmata de catre premierul Ucrainei, Alexandr Dubinsky. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a pierdut aproximativ 3% pana la 5% din tancurile, avioanele, artileria și alte mijloace militare in Ucraina - in comparație cu pierderile ucrainene de aproximativ 10% din capacitați, potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu cele mai recente informații, citați de CNN. Fii la…