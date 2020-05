Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri ca a inregistrat 135 de morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore - un varf -, iar bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a depasit pragul de 300.000, arata datele oficiale, relateaza AFP.In total, 2.972 de persoane au murit din cauza covid-19, iar 308.705…

- Rusia a anuntat luni 8.926 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore, iar bilantul a crescut la 290.678 de cazuri de la inceputul epidemiei, relateaza Reuters.Bilantul zilnic al contaminarilor ramane astfel - pentrua treia zi consecutiv - sub 10.000, potrivit news.ro. Citește…

- 09.05.2020 - 14.811 infecții, dintre care 926 de morți din cauza COVID-19 2 luni de la primul caz de coronavirus din Romania. Bilanțul a ajuns intr-un punct-cheie 474 de cadre medicale au fost infectate cu COVID-19, pana vineri 3 aprilie Cum au evoluat cazurile de Covid-19 in prima luna a epidemiei…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese in Romania provocate de Covid-19. Bilanțul total a ajuns, luni, 4 mai, la 803 morți. ACTUALIZARE, ora 10:00: Autoritațile au anunțat, luni dimineața, inca doua decese provocate de COVID-19: Deces 802 Barbat, 70 ani, județ Bihor. Data internarii: 17.03.2020-…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 12.240 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 695 de persoane infectate cu coronavirus. Primul de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- Autoritatile santare chineze au confirmat trei noi contaminari cu noul coronavirus in China continentala si nu au inregistrat niciun deces in plus in epidemia care a aparut in tara la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.

- Autoritatile ruse au anuntat luni ca au inregistrat 2.558 de noi contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore - un bilant zilnic in crestere fata de cele 2.186 de cazuri raportate duminica, relateaza Reuters.

- Noul coronavirus ucide cate o persoana la fiecare zece minute in Iran, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații, in timp ce bilanțul deceselor in cea mai afectata țara din Orientul Mijlociu a ajuns la 1.284, relateaza Reuters. ”Pe baza informațiilor noastre, la fiecare 10…