- Rusia a depasit pragul de 15.000 de decese asociate noului coronavirus, potrivit datelor oficiale oferite luni de comitetul guvernamental care coordoneaza lupta pentru combaterea propagarii COVID-19, transmite EFE. De la declansarea pandemiei de coronavirus, in Rusia s-au inregistrat oficial 892.654…

- Franta a depasit vineri pragul de 30.000 de decese cauzate de COVID-19, cu 25 de noi decese inregistrate intr-un interval de 24 de ore in spitale, a anuntat Directia Generala a Sanatatii (DGS), relateaza AFP. Acest anunt survine in conditiile in care Agentia de sanatate publica din Franta a remarcat…

- Ministerul Sanatații din Brazilia a anunțat, miercuri, ca marea țara din America de Sud a depașit pragul de 60.000 de decese asociate noului coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.038 de decese suplimentare in ultimele 24 de ore, noteaza AFP, citata de Agerpres. Țara cu cele mai multe victime zilnice…

- Statele Unite ale Americii au depasit, marti, pragul de 100.000 de decese epidemice, arata datele colectate de portalul Worldmeters. In ultimele 24 de ore, SUA a inregistrat 774 de noi decese din cauza COVID-19, ceea ce duce numarul total al persoanelor care au murit dupa ce au fost infectate cu noul…

- Statele Unite au depasit luni pragul de 90.000 de decese si de 1,5 milioane de cazuri inregistrate de COVID-19, potrivit bilantului actualizat continuu al universitatii americane Johns Hopkins, totalizand circa 10.000 de morti suplimentare din cauza noului coronavirus intr-o saptamana, scrie AFP. Pragul…

- Ministerul Sanatații anunța despre decesul a inca 6 persoane de Covid-19. Bilanțul persoanelor rapuse de noul tip de coronavirus pentru ziua de astazi de ridica la 8, iar de la inceputul pandemiei- 202.

- Ziarul Unirea Romania a depașit pragul de 1.000 de DECESE provocate de COVID-19: Alte 11 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 11 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 1002 Deces 992 Barbat, 77 ani, județ…