Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- De la 1 septembrie, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat mai mult de 1.000 de km din teritoriul țarii, a declarat președintele Volodimir Zelenski in discursul de joi noapte, 8 septembrie. „Astazi am organizat o noua reuniune a Comandamentului Suprem. In primul rand, in ceea ce privește acțiunile…

- Un angajat al Ambasadei Rusiei in Romania a fost declarat persona non grata și a parasit țara noastra, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, decizia a fost luata avandu-se in vedere incompatibilitatea activitaților reprezentantului in cauza cu prevederile Convenției…

- Este ziua cu numarul 177 in razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Forțele armate ale Moscovei au bombardat din nou orașul Harkov, potrivit mai multor relatari. De asemenea, armata Kievului pare ca a atacat obiective militare ale Rusiei din Crimeea și chiar de pe teritoriul Federației. Incendii și explozii…

- Autoritațile Ucrainei au cedat teritoriul țarii și cetațenii lor Occidentului pentru o confruntare cu Rusia, iar NATO va folosi aceasta ocazie „pana la ultimul ucrainean”, a declarat Serghei Kiriyenko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Federatiei Ruse, informeaza Interfax.ru . „Ei…

- Oferirea unei instruiri minime noilor recruti pare sa fie din ce in ce mai frecventa in armata rusa, in conditiile in care razboiul din Ucraina se apropie de a sasea luna, iar rata ridicata a victimelor si lipsa mobilizarii generale genereaza un deficit grav de personal. Lipsa de cunostinte ii lasa…

- De la inceputul razboiului in Ucraina, Rusia a suferit pierderi grele, iar Kremlinul crede ca a gasit cauza. Potrivit Kommersant, doi parlamentari ruși au investigat daca Ucraina a lansat un „proiect periculos militaro-biologic”, cu ajutorul SUA, pentru a crea soldați mutanți. Consiliul Federației a…

- Rusia va raspunde simetric la desfașurarea infrastructurii militare NATO in Finlanda și Suedia. Așa a afirmat președintele rus Vladimir Putin, fara a preciza ce pași concreti au fost implicați, relateaza RBC-Ucraina cu referire la RIA Novosti. Putin a mai subliniat ca Rusia de astazi nu are probleme…