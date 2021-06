Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput vineri o noua serie de exercitii militare in Crimeea, la care fortele aeriene ale Flotei ruse din Marea Neagra si un regiment de sisteme antiariene si antiracheta dislocat in peninsula (anexata) in contextul in care un distrugator american urmeaza sa intre in apele Marii Negre, relateaza…

- Rusia a ordonat comandamentului fortelor sale armate ca trupele sa revina in bazele lor permanente incepand de vineri, dupa exercitiile militare aflate in desfasurare in Crimeea si Marea Neagra, transmit Reuters si AFP, informeaza Agerpres. ''Trupele si-au demonstrat capacitatea de a asigura…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi inceperea unor exercitii la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi, precum si 20 de vase auxiliare, pe fondul tensiunilor cu Ucraina din cauza cresterii prezentei militare a Rusiei la frontiera…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…