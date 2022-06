Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, initiativa legislativa care modifica legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede instituirea posibilitatii ca plata taberelor pentru copii sa poata fi facuta si cu voucherele de vacanta acordate parintilor, potrivit news.ro…

- Deputatii rusi au adoptat marti, in a treia si ultima lectura, o lege care autorizeaza Rusia sa nu mai aplice hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEO), dupa excluderea acestei tari din Consiliului Europei (CoE) in martie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Deputatii rusi au adoptat marti, in a treia si ultima lectura, o lege care autorizeaza Rusia sa nu mai aplice hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEO), dupa excluderea acestei tari din Consiliului Europei (CoE) in martie, relateaza AFP.

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a adoptat marti in a treia si ultima lectura o lege care permite Rusiei sa nu mai puna in aplicare deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), dupa excluderea acesteia din Consiliul Europei in luna martie, relateaza AFP. ‘Curtea Europeana…

- Președintele Dumei de Stat din Federația Rusa, Viaceslav Volodin, a declarat ca saptamana aceasta vor fi adoptate legi privind neexecutarea deciziilor CEDO; unul dintre amendamente prevede supremația deciziilor instanțelor din Federația Rusa asupra deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat miercuri ca va relua judecarea reclamatiilor la adresa Rusiei, care trebuie sa respecte Conventia Europeana a Drepturilor Omului pina la 16 septembrie, informeaza AFP. Instanta suspendase saptamina trecuta cauzele respective, in urma excluderii…

- Deputatii au adoptat marti, cu 289 de voturi "pentru", si doua voturi "contra", un proiect de lege privind aprobarea programului guvernamental "Noua casa", care faciliteaza accesul persoanelor fizice la achizitia unei locuinte, prin contractarea de credite garantate de stat, potrivit Agerpres.…

- Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a cerut autoritatilor romane sa ia urgent masuri pentru a evita internarea prelungita a pacientilor psihiatrici din motive de securitate, fara garantii adecvate, cum ar fi in special un control judiciar corespunzator, arata un comunicat al Comitetului. In…