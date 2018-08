Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial rus a condamnat miercuri extinderea sanctiunilor americane urmand a intra in vigoare in aceasta saptamana ca fiind nejustificata in conditiile in care autoritatile occidentale "nu au putut dovedi ca Rusia este vinovata", informeaza dpa. Statele Unite au anuntat ca isi…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Casa Alba a comunicat ca Statele Unite nu recunosc anexarea Crimeii de catre Rusia, la cateva zile dupa ce Donald Trump se pronunta ambiguu pe aceasta tema. ”Noi nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Rusia va inapoia peninsula…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care prevede contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in aprilie de Statele Unite ale Americii, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate…