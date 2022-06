Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

- Fortele ruse au lansat un „asalt total” in Donbas asupra a doua orase strategice din regiune: Severodonetk si Lisiciansk. Batalia se anunta a fi una decisiva si de soarta ei depinde succesul sau esecul campaniei militare ruse in estul Ucrainei. Cucerirea acestor doua localitati ar permite armatei ruse…

- Forțele rusești care au ocupat Mariupolul sunt acuzate de Petru Andriușcenko, consilier al primarului din oraș, ca cumpara de la localnici marturii false impotriva armatei ucrainene. Astfel, civilii sunt puși sa declare „atrocitați comise de armata ucraineana” ca sa primeasca despagubiri pentru pierderile…

- Fortele ucrainene si-au continuat ofensiva in zona Harkovului, dar in ciuda acestor progrese in teren Kievul se asteapta ca razboiul cu Rusia, care continua si ea sa atace in Donbas, sa dureze. Armata ucraineana a publicat imagini care arata distrugerea unei coloane blindate a Rusiei de marimea unui…

- Oficialii din orașul ucrainean Herson, ocupat de Rusia, vor adresa o petiție Kremlinului pentru a recunoaște in mod oficial regiunea din sudul Ucrainei ca parte a Federației Ruse, a anunțat miercuri agenția de presa de stat RIA Novosti. Armata rusa a preluat controlul asupra regiunii Herson (sud) la…

- Rusia a confirmat duminica atacul de sambata asupra aeroportului din Odesa, in sudul Ucrainei. Armata lui Putin a folosit rachete de inalta precizie pentru a distruge un hangar cu arme si munitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene.

- Rusia isi regrupeaza trupele si pregateste o operatiune ofensiva in estul Ucrainei, pentru a incerca sa controleze in totalitate regiunile Donetk si Lugansk, potrivit ultimului buletin de razboi al Statului Major al armatei ucrainene, publicat marti, in a 41-a zi a invaziei, transmite EFE. ‘Dusmanul…

- Primaria din Mariupol acuza miercuri o evacuare fortata, de catre Rusia, a unei maternitati din acest oras asediat, situat in sud-estul Ucrainei, unde o alta maternitate a fost bombardata de catre rusi la 9 martie, relateaza AFP.