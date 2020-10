Rusia a continuat să dezvolte Noviciok mult timp după închiderea oficială a programului, anchetă internațională Cercetatorii militari ruși au continuat sa lucreze la dezvoltarea agentului neurotoxic Noviciok mult timp dupa ce Moscova și-a distrus depozitele de arme chimice, a spus vineri o ancheta internaționala, relateaza The Moscow Times, citând o ancheta de presa la care au contribuit mai multe publicații internaționale.

Ancheta vine în contextul întrebarilor în creștere din Vest cu privire la presupusa folosire de catre Rusia a armelor chimice pe teren propriu sau strain, acuzații pe care Moscova le neaga. Uniunea Europeana și Marea Britanie au impus sancțiuni Rusiei cu privire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

