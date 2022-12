Rusia a comandat sute de drone si rachete balistice din Iran, potrivit unei surse diplomatice de la Natiunile Unite, transmite miercuri DPA, potrivit Agerpres. ”Stim ca Iranul intentioneaza sa-si sporeasca, in cantitati semnificative, livrarile de vehicule aeriene fara pilot si de rachete catre Rusia”, a declarat sursa, sub rezerva anonimatului. Decizia Moscovei ar fi motivata […] The post Rusia a comandat sute de drone si rachete balistice din Iran appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .