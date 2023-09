Rusia a cheltuit 167 de miliarde de dolari pentru invazia dn Ucraina până în 24 august – presă Aceasta cifra nu include cheltuielile de aparare ale Rusiei care nu sunt legate de razboi si nici pierderile economice ale Rusiei ca urmare a multiplelor sanctiuni internationale. Cele mai mari cheltuieli se indreapta catre aprovizionarea armatei, care costa 51,3 miliarde de dolari. Salariile militarilor costa 35,1 miliarde de dolari, iar despagubirile acordate familiilor celor cazuti la datorie – 21 miliarde de dolari, scrie kyivindependent.com. Dupa ce rubla s-a depreciat in raport cu valutele straine, cheltuielile bugetare per soldat au scazut semnificativ, de la 200 de dolari pe zi la 120… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

