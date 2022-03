Rusia a cerut Google să nu mai distribuie ameninţări împotriva ruşilor pe Youtube Reprezentantii Google din Rusia nu au raspuns la o solicitare de comentarii trimisa prin e-mail. Reprezentantii Google din afara Rusiei nu au raspuns imediat. Autoritatea de reglementare, Roskomnadzor, a spus ca reclamele de pe platforma cer suspendarea sistemelor de comunicatii ale retelelor feroviare din Rusia si Belarus si ca diseminarea lor este o dovada a pozitiei anti-ruse a gigantului tehnologic american. Roskomnadzor nu spus ce conturi au publicat reclamele. ”Actiunile administratiei YouTube sunt de natura terorista si ameninta viata si sanatatea cetatenilor rusi. Roskomnadzor se opune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

