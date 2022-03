Rusia a cerut ajutor de la China! L-ar putea primi Rusia a cerut atat asistența militara, cat și financiara din partea Chinei. Printre ajutoarele solicitate Beijingului se numara pachete cu alimente neperisabile, preambalate, cunoscute in SUA sub denumirea de „meal, ready-to-eat”, scrie CNN , care citeaza doua surse care au preferat sa-și pastreze anonimatul. Aceasta solicitare subliniaza provocarile logistice fundamentale care, afirma analiști și oficiali militari, au impiedicat avansul Rusiei in Ucraina, și care ridica semne de intrebare legate de pregatirea de baza a armatei ruse. Informații din surse deschise arata militari ruși care intra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…

- Reprezentanti și oficiali ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a aborda, intre altele, razboiul din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri, relateaza EFE. Intalnirea, care s-a desfasurat timp de peste…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- China trebuie sa actioneze in conformitate cu declaratiile sale de promovare a pacii mondiale si sa se alature efortului de a opri invazia Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni prim-ministrul australian Scott Morrison. Oficialul australian ca lumea este in pericol de a fi remodelata de un „arc al…

- Secretarul de stat american, care s-a intalnit duminica dimineața cu ministrul ucrainean de externe la granița Poloniei, a discutat și cu omologul sau chinez Wang Yi, acesta transmițand ca Beijingul se opune oricaror mișcari ”care ar pune gaz pe foc” in Ucraina, potrivit ministerului chinez de externe…

- Republicile autoproclamate dar nerecunoscute din Donbas au nevoie de asistența financiara, militara și morala din partea Federației Ruse, a declarat Eduard Basurin, reprezentant oficial al Miliției Populare din Donețk. „In primul rand, la urma urmei, dupa asistența morala, financiara, nici eu nu aș…

- Rusia si China n-au fost niciodata prietene, dar acum sunt aliate pana intr-acolo incat liderul de la Beijing sustine pretentia lui Vladimir Putin ca Ucraina sa nu se alature NATO, alianta militara a Occidentului, scrie Business Magazin. Este un amestec fara precedent al Beijingului in chestiuni…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…