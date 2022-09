Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente.

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Armata ucraineana nu a invatat inca sa foloseasca noile arme trimise de SUA, spun jurnaliștii americani de la The New York Times, care citeaza un ofițer din armata ucraineana. De cand Rusia a invadat Ucraina, națiunile NATO au trimis Ucrainei echipamente militare și arme din ce in ce mai sofisticate.…