- Rusia a caștigat 93 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in primele 100 de zile ale invaziei Ucrainei. Cea mai mare parte a petrolului și gazelor rusești au mers in Uniunea Europeana, arata un raport al unui centru independent de cercetare cu sediul in Finlanda.

- „Președintele Vladimir Putin va distruge viețile mai multor oameni dincolo de campul de lupta și la o scara pe care pana și el va ajunge sa o regrete”, scrie The Economist intr-o analiza intitulata „Catastrofa alimentara iminenta”. Daca razboiul va continua și cum resursele Ucrainei și Rusiei sunt limitate,…

- Statele Unite, cateva banci globale de dezvoltare si alte grupuri au prezentat miercuri un plan de miliarde de dolari destinat sa remedieze criza de securitate alimentara mondiala, exacerbata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite AP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Proiectele de masuri, care s-ar putea modifica inainte de a fi publicate saptamana viitoare, includ o combinatie de legi UE, scheme neobligatorii si recomandari pe care guvernele nationale le-ar putea adopta, inclusiv prin revizuirea planurilor lor de a cheltui uriasul fond de recuperare dupa Covid-19…

- Federația Rusa aproape si-a dublat veniturile de la inceputul razboiului, incasand 62 de miliarde de euro doar din exporturile de petrol, gaze si carbune, Germania fiind cel mai mare importator, relateaza The Guardian, potrivit News.ro.Datele au rezultat in urma unei analize asupra miscarilor de transport…

- Rusia aproape si-a dublat veniturile din vanzarea de combustibili fosili catre UE in timpul celor doua luni de razboi in Ucraina, beneficiind de cresterea preturilor chiar daca volumele au fost reduse in urma sanctiunilor impuse de statele occidentale.

- Polonia a furnizat Ucrainei arme in valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta sa faca fata invaziei ruse, a afirmat sambata premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Pana in prezent, Polonia a transferat vecinului nostru estic echipamente militare in valoare…

- de Shang-Jin Wei NEW YORK – Acum ca puterile occidentale au impus sancțiuni economice și financiare drastice Rusiei in urma invaziei Ucrainei, mulți se intreaba daca neparticiparea Chinei le va submina eficacitatea. De asemenea, ar trebui sa ne intrebam daca țarile bogate pot face mai mult pentru oamenii…