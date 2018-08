Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca „este foarte ingrijorat” ca Rusia „va sustine” Partidul Democrat in viitoarele alegeri preliminare, contrazicand astfel afirmatia sa anterioara conform careia Rusia nu se implica in alegerile americane, scrie Politico potrivit News.ro . „Sunt foarte…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE, preluata de agerpres. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru a avea un impact asupra viitoarelor…

- Pe langa Statele Unite, Rusia s-a implicat si in alegerile din Franta si Republica Moldova. Astfel Kremlinul incearca sa compromita democratia din toata lumea. Acuzatiile au fost aduse de presedintele Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, Paul Ryan.

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian.

- Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind o posibila ințelegere secreta intre Rusia și echipa de campanie a lui Trump ar putea sa se incheie in 1 septembrie, scrie presa americana, preluata de AFP.