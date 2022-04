Rusia a bombardat Ucraina înainte de Înviere. Un bebeluș a fost ucis. Bilanț sumbru Rusia nu a incetat bombardamentele nici macar inainte de Paște, nenumarate victime fiind inregistrate in cursul zilei de sambata. Zelenski a anunțat ca un bebeluș de doar 3 luni a fost ucis, sambata, dupa atacul cu șapte rachete din Odesa. La randul lor, potrivit anunțului facut de președintele ucrainean, alte opt persoane au fost ucise și alte 18 au fost ranite dupa un atac cu șapte rachete in Odesa, oraș din sudul Ucrainei. Zelenski, revoltat de atacul de sambata Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a fost emoționat de atac și de uciderea bebelușului de numai 3 luni: ”Au ucis un bebeluș… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Este a 55-a zi de razboi și Rusia a intensificat ofensiva in regiunea de est a Ucrainei, Donbas. Forțele ruse incearca sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni inceputul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a indemnat luni din nou NATO sa stabileasca o zona de excludere aeriana deasupra tarii sale, avertizand ca, in caz contrar, Alianta Nord-Atlantica ar putea sa vada „rachete rusesti” cazand asupra statelor sale membre, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Daca…

- Directorul Agenției de Informații pentru Aparare, Scott Berrier, avertizeaza ca o zona de interdicție aeriana pentru avioanele rusești, in Ucraina nu ar proteja tara de majoritatea armamentului pe care fortele ruse il folosesc, potrivit News.ro. Berrier a precizat ca aviația rusa folosește „o combinatie…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a inceput acum 11 zile și lucrurile sunt din ce in ce mai rele. Volodimir Zelenski le-a spus oamenilor din țara lui ca rușii vor bombarda orașul Odesa, din sud-vestul Ucrainei. Președintele este de parere ca va fi o crima de razboi istorica și nu ințelege de ce oamenii…

- Georgia, tara invadata de Rusia in 2008, va depune „imediat” cererea de aderare la Uniunea Europeana, a transmis presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, citat de BBC. Președintele partidului Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat reporterilor ca face apel la…

- Rusia a asigurat duminica ca este pregatita sa negocieze cu Ucraina, propunand ca loc de intalnire Gomel din Belarus, tara de unde Rusia a lansat ofensiva asupra Ucrainei. Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko indeamna Kievul sa accepte negocieri cu Rusia, pentru ca Ucraina sa nu-si piarda „statalitatea”.…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat in ziua a doua. Potrivit autoritatilor ucrainene pana in prezent sunt 137 de morti si 316 de raniti. Capitala Kiev a fost atacata cu rachete balistice sustine un consilier al Guvernului ucrainean. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, este de parere…