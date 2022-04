Stiri pe aceeasi tema

- Un panou rutier cu mesaje adresate rușilor a aparut in Odesa. Imaginea a fost surprinsa de corespondentul „The Guardian”, Shaun Walker și postata pe Twitter. „Inainte: duceți-va dracului! La stanga: duceți-va dracului din nou! La dreapta: Duceți-va dracului in Rusia!”, sta scris pe panoul rutier, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusia a lansat in total aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei asupra…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a tansmis, duminica, un nou mesaj, dupa ce aeroportul din orașul Vinnița a fost bombardat cu opt rachete. Acesta a cerut „inchiderea cerului deasupra Ucrainei” pentru toate rachetele rusești și avionele de lupta și o linie umanitara. Aeroportul din orașul…

- Proprietarii estoni ai unei nave cargo, care naviga sub pavilion Panama, spun ca aceasta s-a scufundat in largul coastei Ucrainei, in urma unei explozii, conform BBC. Doi membri ai echipajului se aflau intr-o barca de salvare pe mare, iar alti patru au fost dati disparuti, initial. Toti sase au fost…

- Oficialii din orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, in apropiere de granița cu Rusia, spun ca se tem ca un numar mare de oameni ar putea fi morți dupa multe ore de bombardament continuu asupra orașului, transmite BBC. Viceprimarul Sergii Orlov a declarat pentru BBC ca un cartier de pe malul raului,…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- SUA sustin ca Rusia s-a pregatit ”sa fabrice un pretext pentru o invazie” a Ucrainei, folosind un videoclip ”grafic” care ar reprezenta un atac fals impotriva Rusiei, dupa cum au anunțat mai mulți oficiali americani de rang inalt, relateaza CNN si The Guardian. ”Nu stim sigur ca acesta este drumul pe…